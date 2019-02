Man steekt mensen op straat neer in Den Haag

In Den Haag heeft een man ogenschijnlijk twee willekeurige mensen op straat neergestoken met een mes. Eerst werd een jongen van 17 jaar in zijn arm gestoken. De dader had eerst geprobeerd om zijn fietsband lek te steken. Toen de jongen er wat van zei, viel de man hem aan.

Een kwartier later stak waarschijnlijk dezelfde dader even verderop een hardloper meerdere keren in zijn lichaam.

De politie zoekt een man van eind twintig, met donkere "alternativo" kleding en laarzen. Hij is 1.87 meter lang, heeft een stevig postuur en sterk Engels accent, meldt de politie.

Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.