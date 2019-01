Tienduizenden dollars opgehaald voor gedupeerde peperduur nepfestival Fyre Fest

Duizenden euro's betaalden de bezoekers voor het megaluxueuze Fyre Festival op de Bahama's. Ze verwachtten villa's, eten van hoog culinair niveau en veel grote sterren. Ze kregen er broodjes kaas, tenten en uiteindelijk een annulering voor terug. Het festival, dat twee jaar geleden door een fraudeur georganiseerd werd, raakte honderden bezoekers flink in de portemonnee. Maar niet alleen de bezoekers: ook de cateraar. Die raakte meer dan 120.000 dollar kwijt.

Afgelopen weken verschenen er twee documentaires, op Netflix en Hulu, over het nepfestival. De Netflix-documentaire Fyre: The Greatest Party That Never Happened besteedt ook aandacht aan Maryann Rolle, de cateraar die het eten verzorgde en nooit betaald kreeg. Zij zit sinds vorig jaar in een financiƫle crisis en heeft nadat de docu op Netflix is verschenen een crowdfunding geopend. Inmiddels is er al bijna 80.000 dollar voor de vrouw gedoneerd.

Rolle bereidde duizenden maaltijden voor de bezoekers en organisatoren. Ook sliepen bezoekers in haar hotel. Al haar spaargeld is opgegaan aan het betalen van haar personeel. "Het is moeilijk te begrijpen dat ik niet ben betaald. Ik ben achtergelaten in een enorm zwart gat. Mijn hele leven is veranderd en mijn kredietwaardigheid is verpest door Fyre Fest", schrijft de cateraar en hoteleigenaar bij de GoFundMe-pagina die ze zelf opzette omdat ze geen andere oplossing meer zag.