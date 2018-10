Geflopt festival Bahama's was werk van 'seriefraudeur'

McFarland had al sinds 2013 een bedrijf dat privé-evenementen organiseerde. De prestaties van dat bedrijf pompte hij flink op naar investeerders toe. Hij gebruikt valse beweringen over dat bedrijf als verkooppraatje om investeerders aan boord te krijgen bij het organiseren van Fyre Fest.

Penthouse

Nadat het geld binnen was, sluisde hij een bedrag van dertien miljoen dollar dat voor het festival bedoeld was naar zijn privérekening om zich van een "extravagante levensstijl te voorzien", zei de rechter in het vonnis. McFarland woonde in een penthouse in Manhattan dat 21.000 dollar per maand kostte, reed in luxe auto's en maakte reizen met privévliegtuigen.

Tijdens de zaak had zijn advocaat gepleit voor clementie, omdat zijn cliënt erg jong was en psychische problemen had. Daardoor zou hij zijn stappen niet goed doordacht hebben. De rechter noemde dat pleidooi "bijna lachwekkend".