Wekdienst 19/1: PvdA-congres in Den Bosch en geen treinen naar Schiphol

Wat heb je gemist?

Regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon, schrijft het AD. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

De partijen hebben een plan gemaakt dat ze gaan voorleggen aan staatssecretaris Harbers (VVD). Ze willen onder meer dat hij opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier zelfs geboren.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

De reddingswerkers die in een put in de buurt van de Spaanse stad Málaga op zoek zijn naar de peuter Julen, verwachten dat ze vanmiddag bij hem zijn. Het jongetje is sinds zondag vermist.

Deze illustratie laat zien hoe er gegraven wordt naar Julen: