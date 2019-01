Mueller: bericht dat Trump advocaat vroeg te liegen onjuist

Het bericht van de Amerikaanse website Buzzfeed News dat president Trump zijn voormalige advocaat Michael Cohen heeft gevraagd om te liegen tegen het Congres klopt niet. Dat zegt het kantoor van speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016, in een zeldzame verklaring.

Buzzfeed schreef gisteren op basis van twee anonieme bronnen dat Trump wilde dat Cohen onder ede loog over een vastgoedproject in Moskou. Cohen zou tegen de speciaal aanklager hebben gezegd dat Trump hem persoonlijk had gevraagd om niet de waarheid te spreken over de timing van het project.

Niet juist

Volgens een woordvoerder van Mueller is "BuzzFeeds beschrijving van verklaringen die zijn afgelegd bij de speciaal aanklager" niet juist. Wat er precies niet klopt, wordt in het midden gelaten.

Buzzfeed laat weten achter zijn berichtgeving te blijven staan. "We doen ons best om erachter te komen wat de speciaal aanklager in twijfel trekt", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Als het verhaal van Buzzfeed zou kloppen, zou dat president Trump ernstig in de problemen kunnen brengen. Het instrueren van zijn advocaat om te liegen onder ede, zou opgevat kunnen worden als belemmering van de rechtsgang.

Cohen

Michael Cohen werd vorige maand veroordeeld tot drie jaar cel vanwege het overtreden van de regels voor campagnefinanciering. Ook bekende hij dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan bankfraude en belastingontduiking, en dat hij onder ede heeft gelogen. Dat deed hij toen hij door leden van het Congres werd gehoord in het onderzoek naar de rol van Rusland bij de presidentsverkiezingen in 2016.