CDA en D66 willen versoepeling kinderpardon

Regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon, schrijft het AD. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

De partijen hebben een plan gemaakt dat ze gaan voorleggen aan staatssecretaris Harbers (VVD). Ze willen onder meer dat hij opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen, zoals Lili en Howick destijds. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier zelfs geboren.

"Desnoods gebruikt Harbers in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid om hun alsnog asiel te verlenen", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg in het AD.

Meewerkcriterium

CDA en D66 willen verder dat Harbers asielverzoeken van kinderen met gezinnen met voorrang behandelt en dat het zogeheten meewerkcriterium wordt aangepast. Dat criterium houdt in dat asielzoekers zelf meewerken aan hun uitzetting. Als ze bijvoorbeeld niet komen opdagen bij een afspraak met immigratiedienst IND, kan dat ertoe leiden dat ze buiten de pardonregeling vallen.

De partijen vinden niet dat van asielzoekers mag worden verwacht dat ze meewerken aan hun eigen uitzetting en zien liever een tegenwerkcriterium, waarbij niet van asielzoekers mag worden verwacht dat ze meewerken aan de uitzetting, tenzij een rechter naar de zaak heeft gekeken. "Zo straf je niet dat kind dat een keer een afspraak mist, maar ouders die moedwillig asielprocedures stapelen en traineren", aldus Van Toorenburg.

Draai van CDA

Het CDA maakt volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp een flinke draai met het plan. Tot nu toe benadrukte de partij het belang van strenge regels rond het kinderpardon.

"Tegelijk is een milder standpunt iets wat de CDA-leden best prima zullen vinden", zegt Van der Wulp. "Denk aan de kwestie-Mauro, toen bleek dat er binnen het CDA ook een grote groep mensen een humaner beleid rond asielkinderen wil. Die groep CDA'ers heeft al enige tijd moeite met de wat hardere, rechtse koers die het CDA vaart hierop. Het onderwerp waarmee de VVD even de duimschroeven worden aangedraaid, lijkt dus strategisch en met zorg uitgekozen te zijn. Daar hadden ze kennelijk wel een draai voor over."

CDA-Kamerlid Van Toorenburg spreekt zelf in het AD van "een veranderd inzicht". Dat komt volgens haar onder meer door kritiek van het Europese Hof van Justitie en een rapport van 38 hoogleraren, waarin staat dat asielkinderen hersenschade kunnen oplopen als gevolg van de stress door een dreigende uitzetting.

Bommetje onder coalitie

Van der Wulp noemt het plan van CDA en D66 een nieuw bommetje onder de regeringscoalitie, die na de opmerkingen van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff over het klimaatakkoord van vorige week zaterdag al flink onder druk staat.

"Dat het CDA en D66 nu dit moment kiezen om vrijuit hun wensen rond het kinderpardon naar buiten te brengen, kan niet los gezien worden van wat Dijkhoff vorige week deed. Het heeft er alles mee te maken. Je kan het zien als een actie om de VVD terug te pakken", zegt hij. "Door nu gezamenlijk de VVD - op een voor de partij zeer gevoelig onderwerp - zo voor het blok te zetten, zetten CDA en D66 de grootste coalitiepartij wel even flink op hun nummer."

Van der Wulp gaat ervan uit dat de ChristenUnie zich ook wel kan vinden in het plan. De partij maakt zich al enige tijd hard voor een ruimer kinderpardon. "Het compromis dat tijdens de formatie rond het kinderpardon was gesloten, was voor Segers al vanaf het begin een pijnlijk punt."

Petitie

Naar aanleiding van de zaak-Lili en Howick startte presentator Tim Hofman een petitie voor verruiming van het kinderpardon. Die petitie is tot nu toe ruim 253.000 keer ondertekend.

Naar aanleiding van de petitie zei premier Rutte in november dat het kabinet niet van plan is om het kinderpardon te verruimen. Hij noemde het Nederlandse asielbeleid toen streng en rechtvaardig.