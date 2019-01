Agent Chicago veroordeeld tot celstraf voor doodschieten zwarte tiener

Een 40-jarige witte politieagent uit Chicago is veroordeeld tot bijna zeven jaar cel voor het doodschieten van een zwarte tiener in 2014. De 17-jarige Laquan McDonald werd zestien keer getroffen. Agent Jason Van Dyke zei eerder dat hij zich bedreigd voelde, omdat de jongen een mes had en daarmee naar hem toe kwam.

Op beelden van een dashcam in een van de politieauto's die een jaar na de gebeurtenis werden vrijgegeven, is dat niet te zien. Wel is duidelijk dat Van Dyke bleef schieten, ook toen de jongen al op de grond lag en bijna niet meer bewoog. De beelden leidden tot veel woede en massale demonstraties tegen politiegeweld. De politiecommissaris van Chicago werd na de openbaarmaking van de beelden ontslagen.

Jury

In oktober werd Van Dyke door een rechtbankjury al schuldig bevonden aan doodslag. Van Dyke werd eerst beschuldigd van moord, maar de juryleden geloofden dat de agent zich bedreigd voelde, vanwege het mes dat de jongen had en niet zou hebben willen neerleggen.

Demonstranten reageerden in oktober opgelucht op het besluit van de jury: