Colombia wil arrestatie ELN-kopstukken na aanslag

Na de zware bomaanslag bij een politieacademie donderdag in Colombia, waarbij 21 doden vielen, heeft de regering maatregelen aangekondigd tegen guerrillabeweging ELN. Volgens Colombia zitten de marxistisch-leninistische rebellen achter de aanslag.

President Duque heeft de arrestatiebevelen voor 10 kopstukken van de ELN, die in het kader van vredesbesprekingen waren ingetrokken, weer van de plank gehaald. Aan Cuba, waar de ELN-leiders verblijven, heeft hij gevraagd om hen op te pakken.

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw zijn condoleances aangeboden en zegt zich te willen houden aan de gemaakte afspraken met de ELN. Of het land overgaat tot arrestatie of zelfs uitlevering, liet hij in het midden.

"Wij zullen niet rusten voor we alle verantwoordelijken hebben berecht", zei Duque in een televisietoespraak. Dader Jose Aldemar Rojas, een explosievenexpert die al jaren lid is van de ELN, kwam bij de aanslag om het leven. Maar Duque gaat ervan uit dat hij niet alleen handelde.

Grote explosie

Rojas reed donderdag met een auto vol explosieven het terrein op van de politieacademie in de hoofstad Bogotá. Toen beveiligers hem wilden tegenhouden, trapte hij het gaspedaal in en reed hij tegen een muur aan, met een grote explosie als gevolg.

21 mensen kwamen bij de aanslag om het leven en tientallen mensen raakten gewond. Het was daarmee de dodelijkste aanslag in 15 jaar in het Zuid-Amerikaanse land.

Vredesonderhandelingen

ELN is de laatste overgebleven rebellengroepering in Colombia, sinds het land in 2016 een historisch vredesakkoord sloot met de FARC. Een jaar later begon de Colombiaanse regering vredesonderhandelingen met de ELN, maar tot dusver hebben die nog niet geleid tot een akkoord.

De aanslag van donderdag hebben het onderlinge vertrouwen geen goed gedaan. "Het is voor alle Colombianen duidelijk dat de ELN helemaal geen vrede wil", zei Duque in zijn toespraak. Hij somde daarna een lange reeks ontvoeringen en aanvallen op die leden van de ELN hebben uitgevoerd sinds de vredesgesprekken in 2017 begonnen.