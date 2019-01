Negen doden bij zware explosie in Colombiaanse hoofdstad Bogotá

Bij een grote explosie in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Ook raakten enkele tientallen mensen gewond toen in de ochtend een autobom ontplofte bij een politieacademie.

Getuigen zeggen dat de auto het terrein van de school op reed en toen werd tegengehouden door beveiligers. De bestuurder van de wagen trapte vervolgens het gaspedaal in en reed tegen een muur, waarna de bom in de auto ontplofte.

De Colombiaanse president Iván Duque sprak van een terroristische aanslag, gericht op politiemensen. Wie erachter zit, is nog onduidelijk.

Toerisme opgebloeid

Duque benadrukte dat de Colombiaanse bevolking "niet zal buigen voor geweld". Hij wil dat de daders worden gevonden en berecht, al bestaat de kans dat zij bij de explosie om het leven zijn gekomen.

Lokale media schrijven dat het voor het eerst in jaren is dat er zoiets gebeurt in Colombia. Het land werd decennia geplaagd door burgeroorlog en geweld door drugskartels. De laatste grote aanslag was in januari vorig jaar, toen de rebellengroep ELN een bom tot ontploffing bracht in de noordelijke havenstad Baranquilla.

Sinds de regering in 2016 een vredesakkoord sloot met de rebellengroepering FARC is het relatief rustig in het Zuid-Amerikaanse land. Als gevolg daarvan is ook het toerisme er opgebloeid. Steeds meer Nederlandse toeristen boeken een reis naar Colombia.