Colombia raakt drugsimago kwijt en dat leidt tot hordes toeristen

Hoe dan ook lijkt de populariteit van Colombia niet minder te gaan worden. Reisbureaus verwachten dat de trend in 2019 doorzet, Booking.com tipt het noordelijke kustplaatsje Palomino als must-see voor komend jaar.

"Eerst kwamen de backpackers, toen kwamen de reisbureaus met groepsreizen en nu volgen ook de individuele reizigers", zegt Debeye. "Die natuurlijke flow heeft even geduurd, maar de reiziger heeft het land ontdekt. En nu is ook nog eens het programma Wie is de Mol? hier opgenomen. Als dat op televisie is geweest, zullen de boekingen alleen maar gaan toenemen", lacht ze. "Colombia komt steeds meer onder de aandacht."

Zolang de risico's maar niet vergeten worden, zegt Bessems. "Niet alles is koek en ei in Colombia. Wat lijkt te lukken, is het veranderen van het imago. Wat niet lijkt te lukken, is het stoppen van de drugshandel of het geweld."