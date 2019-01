Dodental aanslag Bogotá fors opgelopen, ELN waarschijnlijk dader

Colombia zegt te weten wie achter de aanslag van gisteren in de hoofdstad Bogotá zit. Een lid van de rebellenbeweging ELN zou de aanval bij de politieacademie hebben uitgevoerd. Het dodental is sinds gisteren meer dan verdubbeld, naar 21.

De minister van Defensie zegt dat de aanslag werd gepleegd door Jose Aldemar Rojas, ook wel bekend als Mocho Kiko. De 56-jarige Rojas werkte al jaren als explosievenexpert voor de marxistisch-leninistische ELN.

Rojas reed gisteren het terrein van de politieacademie op in een pick-uptruck met 80 kilo aan explosieven erin. Volgens getuigen werd hij aangehouden door beveiligers, waarna hij het gaspedaal intrapte en tegen een muur botste, waarna de explosieven afgingen. Zelf kwam de dader om het leven.

Relatief rustig

Tot gisteren was het geruime tijd relatief rustig in Colombia. Het land werd decennialang geplaagd door onder meer geweld door drugskartels. In 2016 sloot de regering een vredesakkoord met de rebellengroepering FARC.

Met de kleinere ELN is zo'n akkoord nog niet van de grond gekomen. De beweging pleegde in januari vorig jaar voor het laatst een grote aanslag. Toen werd een bom tot ontploffing gebracht in de noordelijke havenstad Baranquilla.