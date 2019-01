'Reddingswerkers bereiken Spaanse peuter Julen morgenmiddag'

De reddingswerkers die in een put in de buurt van de Spaanse stad Málaga op zoek zijn naar de peuter Julen, verwachten dat ze morgen bij hem zijn. Het jongetje is sinds zondag vermist.

De ingenieur die de zoekactie in de 110 meter diepe tunnel leidt, is er zeker van dat het team Julen zal vinden. "Als we niet opnieuw op extreem harde steenlagen stuiten, bereiken we hem over 15 uur", zegt Angel Garcia.

Als zijn tijdsberekening klopt, zou de 2-jarige jongen morgen rond het middaguur gevonden moeten worden. De zoektocht liep gisteren opnieuw vertraging op.

Deze illustratie laat zien hoe er gegraven wordt naar Julen: