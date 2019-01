Huawei ontslaat directeur in Polen die wordt verdacht van spionage

Het Chinese Huawei heeft zijn lokale directeur die deze week in Polen werd opgepakt voor spionage ontslagen. Het bedrijf benadrukt niets met spionage te maken te hebben. Huawei zegt dat de man eruit is gegooid omdat hij de reputatie van zijn werkgever heeft beschadigd.

Wang W. werd deze week opgepakt, samen met de Poolse internetveiligheidsexpert Pjotr D. De autoriteiten willen verder niet uitweiden over de spionageactiviteiten van de twee mannen.

W. zou een oud-diplomaat zijn. Poolse media melden dat D. voor onder meer het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken en de inlichtingendienst heeft gewerkt in het verleden. In die laatste rol zou hij betrokken zijn geweest bij het bouwen van een communicatiesysteem voor hoge Poolse ambtenaren. In 2011 zou D. verwikkeld zijn geweest in een corruptieschandaal en werd hij ontslagen.

Volgens de Poolse publieke omroep zeggen de twee mannen dat ze onschuldig zijn. De autoriteiten sluiten meer aanhoudingen niet uit. Als de twee schuldig worden bevonden, kunnen ze 10 jaar cel krijgen.

Wereldspeler

Huawei is een wereldspeler op het gebied van telecomnetwerken en -apparatuur en meldt zich in veel landen bij de aanbesteding voor de aanleg van nieuwe, snelle 5G-netwerken. Westerse landen, de VS voorop, zijn bang dat de Chinese overheid het bedrijf gebruikt om te spioneren.

De Amerikaanse overheid weert het bedrijf en dringt er bij bondgenoten op aan om dat ook te doen. Huawei spreekt tegen dat het banden heeft met Chinese diensten of dat het zich laat gebruiken voor spionage.

Veiligheidsrisico

Ook Australiƫ, Nieuw-Zeeland, Taiwan en Japan zien het land als een veiligheidsrisico en hebben maatregelen genomen. In veel andere landen, zoals Nederland en Duitsland, loopt een discussie hoe om te gaan met Huawei.

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski zegt dat de NAVO en de EU gezamenlijk moeten bepalen of Huawei moet worden geweerd.