Huawei verslaat Apple bij verkoop smartphones

Voor het eerst staat Apple niet meer op de eerste of tweede plek van bestverkochte telefoonmerken. Het Chinese technologieconcern Huawei heeft in het tweede kwartaal van dit jaar Apple verstoten naar de derde plaats. Dat meldt de International Data Corporation (IDC), die de telefoonverkopen bijhoudt.

De Chinezen zijn nu de nummer twee van de wereld. Samsung is nog steeds het bestverkochte smartphonemerk, met meer dan 71 miljoen telefoons. Huawei verkocht er ruim 54 miljoen en Apple ruim 41 miljoen iPhones.

Samsung heeft wel veel minder telefoons afgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Huawei pluste juist enorm en bij Apple was er een lichte daling. Toch heeft Apple veel meer verdiend dan in het tweede kwartaal een jaar geleden; dat komt doordat iPhones duurder zijn geworden.

De IDC zegt dat de cijfers van Huawei indrukwekkend zijn, omdat het Chinese merk een paar jaar geleden nog relatief onbekend was bij consumenten.

Er werden in het tweede kwartaal van dit jaar 342 miljoen smartphones verkocht. Dat zijn er ruim 6 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar.