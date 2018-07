Apple verdient goed aan duurdere telefoons

Apple heeft het afgelopen kwartaal veel verdiend met de verkoop van smartphones. Het Amerikaanse bedrijf verkocht ongeveer evenveel iPhones als dezelfde periode vorig jaar (ruim 41 miljoen). Maar omdat Apple-telefoons duurder zijn geworden, heeft het bedrijf er meer aan verdiend.

De omzet van Apple dit kwartaal was bijna 53,3 miljard dollar, zo'n 17 procent hoger dan vorig jaar. Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers werd het aandeel Apple drie procent meer waard.

De cijfers die Apple vanavond heeft gepresenteerd, zeggen overigens niks over de mogelijke gevolgen van het escalerende handelsconflict tussen de VS en China. Experts zeiden eerder tegen de NOS dat de kans wel aanwezig is dat het bedrijf er last van gaat krijgen; de vraag is echter nog wat de impact zal zijn en wanneer we dat terugzien in de cijfers.

Lobby

Topman Tim Cook wilde daar in ieder geval niet op wachten: hij is al een tijdje bezig met een charme-offensief in beide landen. Zo bracht hij een bezoek aan president Trump en voeren hij en zijn medewerkers een flinke lobby in China.

Waar Apples cijfers positief zijn, kleurt de markt verder rood. Met name Facebook had het het afgelopen kwartaal zwaar te verduren. Het bedrijf leverde donderdag, een dag na de presentatie van de cijfers, op de Amerikaanse beurs een vijfde van zijn waarde in.