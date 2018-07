Aandeel Facebook hard onderuit na tegenvallende cijfers

Aandelen Facebook zijn gekelderd na de bekendmaking van tegenvallende kwartaalcijfers. Bij de opening van de beurzen op Wall Street leverde Facebook ruim 20 procent in, waardoor meer dan honderd miljard dollar aan beurswaarde is verdampt.

Het Amerikaanse bedrijf had in het tweede kwartaal al te lijden onder het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Afgelopen maart kwam aan het licht dat dit databedrijf de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers had buitgemaakt.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg moest toen diep door het stof. Hij moest aan het Amerikaanse Congres verantwoording afleggen over hoe zijn platform omgaat met gebruikersgegevens. Ook beantwoordde hij vragen hierover in het Europees Parlement.

Afgestraft

Vorige maand werd ook bekend dat telefoonmakers zoals Apple en Samsung en tabletmakers als Amazon de afgelopen jaren toegang hadden tot persoonlijke informatie van Facebook-gebruikers. Uit onderzoek van The New York Times blijkt dat ten minste zestig fabrikanten die toegang hadden tot data.

De schandalen hebben Facebook geen goed gedaan. Het online-platform had gehoopt op meer omzet en meer nieuwe gebruikers, maar die bleven het afgelopen kwartaal uit.