VVD en GroenLinks vrezen Chinese spionage via software politie

Vitale computersystemen, zoals die van de politie, moeten niet draaien op Chinese software. VVD en GroenLinks in de Tweede Kamer vinden dat ons land moet stoppen met gebruik van die software, omdat het gevaar op spionage of sabotage te groot is.

De partijen zullen vandaag aan minister Grapperhaus vragen de aanbesteding van het politie-communicatiesysteem C2000 terug te draaien. Een van de leveranciers is een dochteronderneming van het Chinese Hyteria Communications.

Achterdeurtjes

VVD en GroenLinks vrezen dat er achterdeurtjes in de software zitten, waardoor geheime informatie doorgespeeld kan worden naar de Chinese inlichtingendiensten. De AIVD schreef vorig jaar in het jaarverslag dat China spionageactiviteiten onderneemt in Nederland.

Het kabinet moet eerst inventariseren welke risico's we lopen door met het Chinese bedrijf in zee te gaan. "Dan kan de Kamer bezien of zij deze risico's aanvaardbaar vindt", zeggen de Kamerleden Laan-Geselschap (VVD) en Buitenweg (GroenLinks).

Ze wijzen erop dat Australiƫ om dezelfde reden besloten heeft het Chinese telecombedrijf Huawei uit te sluiten bij het opzetten van een nieuw 5G-netwerk in dat land. Ook in andere landen speelt deze discussie.

Kwetsbaar

"We maken onszelf onnodig kwetsbaar. Ik wil het kabinet daarom vragen: doe dit soort belangrijke inkopen ergens anders", zegt Buitenweg.

Niet alleen spionage, maar ook sabotage ligt volgens de Kamerleden op de loer. Laan-Geselschap: "Je moet er niet aan denken dat politie, ambulance en brandweer niet met elkaar kunnen communiceren omdat het systeem door de Chinezen is platgelegd."