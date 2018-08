Australië weert Huawei bij 5G-netwerk uit vrees voor China

Waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Scott Morrison zegt dat de overheid de 5G-netwerken beschermt. De Australiërs geloven dat nooit helemaal te voorkomen is dat Huawei informatie aan China doorspeelt, welke veiligheidsmaatregelen ook worden genomen om dat te voorkomen.

Sommige berichten in Australië suggereren dat niet alleen veiligheidsoverwegingen een rol hebben gespeeld bij de beslissing van Morrison. In het land is een politieke crisis gaande. Premier Turnbull ligt zwaar onder vuur en heeft het vertrouwen van een aantal van zijn belangrijkste ministers verloren. Waarschijnlijk komt er een nieuwe leiderschapsverkiezing. Morrison is een van de belangrijkste kandidaten en zou met het besluit om Huawei te weren zijn eigen kansen willen vergroten.

Maar het is lang niet zeker dat dat verwijt klopt. Morrison hield in 2016 als minister van Financiën al eens de gedeeltelijke overname tegen van een enorm stuk land door een Chinees-Australisch consortium. De verkoop zou in strijd zijn met het nationaal belang.

Ook in andere landen zorgen

Het is niet de eerste keer dat er in Australië zorgen zijn over de banden van Huawei met de machthebbers in Peking. In 2011 verbood de regering het bedrijf ook al om mee te dingen naar contracten voor het aanleggen en het beheren van het breedbandnetwerk in Australië.

Ook in de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen jaren rapporten geschreven over de gevaren van zakendoen met Huawei. Trump tekende anderhalve week geleden een wet waarin onder meer stond dat de Amerikaanse overheid of onderaannemers geen technologie meer mogen gebruiken van het telecomconcern.

Relatie Australië-China

Huawei is een van 's werelds grootste spelers op het gebied van telecommunicatie en is ook in Nederland actief. Het is gevestigd in de Chinese stad Shenzhen en levert en beheert in talloze landen communicatienetwerken. Het verkoopt meer smartphones dan Apple en hoeft op dat gebied alleen Samsung voor zich te dulden. Het bedrijf werd in 1987 opgericht door een voormalige generaal van het Chinese Volksbevrijdingsleger.

Het weren van Huawei zal de relatie tussen Australië en China niet verbeteren. China is de grootste handelspartner van Australië, maar de relatie tussen de twee landen verslechterde de afgelopen jaren aanzienlijk.

Dat gebeurde nadat premier Turnbull de Chinese overheid ervan had beschuldigd zich te bemoeien met binnenlandse politieke aangelegenheden. Australië nam onlangs nieuwe wetgeving aangaande de nationale veiligheid aan, die onder meer buitenlandse inmenging in de Australische politiek verbiedt.