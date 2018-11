Kabinet 'heel alert' op Chinese spionage via 5G-netwerk

Het kabinet is "zeer alert" op bedrijfsspionage door China via de toekomstige opvolger van het mobiele internet-netwerk 4G. Volgens minister Blok wordt er nadrukkelijk op gelet dat de Chinezen niet te veel macht krijgen bij de aanleg van een 5G-netwerk in Nederland.

De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD ook al op de mogelijkheid van Chinese bedrijfsspionage heeft gewezen. "Dat is een onderwerp dat bij onze veiligheidsdiensten nadrukkelijk op de agenda staat, maar dat we dus ook onder de aandacht brengen van Nederlandse bedrijven."

Blok meldt dat het kabinet in het voorjaar van 2019 met een speciale China-strategie komt. Minister Wiebes zei gisteren al dat een club van acht bewindspersonen onder leiding van premier Rutte aan het rapport werkt. Dat gaat ook over bedrijfsovernames door "Chinese bedrijven die met een zak vol staatssteun" naar Nederland komen en "hier van alles kunnen".

'Diep in systemen'

D66-Kamerlid Verhoeven zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat Nederland en andere landen op dit moment afhankelijk lijken te zijn van het Chinese bedrijf Huawei, dat heel ver is met de technologie. "En als de Chinezen die systemen in ons land aanleggen, komen ze heel diep in onze informatiesystemen en zouden ze ook data kunnen wegsluizen. Dat is een gevaar."

Hij wijst erop dat er in Australiƫ inmiddels wordt gesproken over het verbannen van Huawei van de binnenlandse technologiemarkt. "Ik vind dat Nederland er in Europees verband ook over na moet denken: welke technologieƫn willen wij in eigen hand houden?"

Onlangs was de Chinese premier Li nog op bezoek bij premier Rutte, want "China is vooral een partner", zegt minister Blok. "Maar in deze wereld moet je natuurlijk goed opletten wat er gebeurt. En bedrijfsspionage, daar zijn we dus heel alert op."