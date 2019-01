Rutte zou bedreigers van hulpverleners 'liefst in elkaar slaan'

Hij noemde de gang van zaken volstrekt onacceptabel. Het aantal gewelddadigheden tegen de politie rond de jaarwisseling is toegenomen. Volgens Rutte is het frustrerend "dat we er als samenleving blijkbaar niet in slagen om kinderen en vrienden te zeggen dat dit niet kan."

De premier erkende dat de maatregelen voor een veilige jaarwisseling onvoldoende hebben gewerkt.

Vuurwerk

De komende tijd zullen de gebeurtenissen rond de jaarwisseling worden geƫvalueerd en daarbij komen ook de incidenten met vuurwerk aan de orde. Het kabinet hoopt over twee maanden conclusies te trekken. Bij de evaluatie worden ook de politie, het Openbaar Ministerie, burgemeesters en anderen betrokken.

Ook staatssecretaris Van Veldhoven is daarbij, want "die gaat over de vraag of vuurwerk wel of niet wordt verboden", zei minister Grapperhaus van Justitie.