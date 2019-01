Korpschef Akerboom: Oud en Nieuw wordt slechte traditie van geweld

Koen Simmers, hoofdagent in Tilburg, werkt al jaren tijdens Oud en Nieuw. Hij spreekt van een heel onrustige jaarwisseling. "Collega's zijn bekogeld met vuurwerk, er zijn stenen door ruiten gegooid, we hebben te maken gekregen met geweld. We zijn echt van melding naar melding geracet."

Volgens Simmers is de sfeer heel erg omgeslagen. "Een paar jaar geleden stapte ik nog uit m'n auto en wenste ik iedereen een gelukkig nieuwjaar, toen was het wat gemoedelijker. Nu is er veel agressief gedrag, door iedereen eigenlijk. Door heel normale mensen."

Korpschef Akerboom beaamt dat. "We zien dat het niet meer alleen de hooligans, criminelen of klassieke lastpakken zijn, het is een wijdverbreid fenomeen. Mensen maken zich schuldig aan gedrag dat we niet kunnen tolereren. Dan moeten wij optreden en dat wordt niet zo gemakkelijk geaccepteerd."