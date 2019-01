'Dertien Canadezen in China opgepakt na arrestatie Huawei-topvrouw'

Na de arrestatie van de Chinese Huawei-topvrouw Meng in Canada heeft China op zijn beurt dertien Canadezen gearresteerd. Dat meldt de Canadese regering, die zegt dat inmiddels ten minste acht van hen zijn vrijgelaten.

Onbekend is waarvan de dertien worden of werden verdacht. Tot dusverre was van drie Canadezen bekend dat ze waren opgepakt in China: oud-diplomaat Michael Kovrig, zakenman Michael Spavor en lerares Sarah McIver. De laatste werd vorige week vrijgelaten. Kovrig en Spavor zitten nog vast.

Borgtocht

De relatie tussen China en Canada is gespannen sinds de arrestatie van financieel directeur Meng Wanzhou, dochter van de oprichter van Huawei, begin vorige maand. De Verenigde Staten hadden gevraagd om haar uitlevering, omdat Huawei wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Meng werd in december op borgtocht vrijgelaten. De rechter stelde de borgsom vast op 10 miljoen Canadese dollar (6,6 miljoen euro).