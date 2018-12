Canadese oud-diplomaat vast in China, mogelijk link met Huawei-zaak

Kovrig werkt in China voor International Crisis Group, een non-gouvernementele organisatie die onderzoek doet naar conflicten. Het is niet duidelijk of de aanhouding van Kovrig te maken heeft met de arrestatie van topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese elektronicabedrijf Huawei in Canada, anderhalve week geleden.

Ambassadeurs op matje

Zij werd op verzoek van de VS aangehouden op het vliegveld van Vancouver, omdat ze verdacht wordt van fraude. Ze zou tegen Amerikaanse banken hebben gezegd dat haar bedrijf geen banden had met het bedrijf Skycom, dat handelde met Iraanse bedrijven.

Maar die banden waren er wel degelijk, aldus de aanklagers. Daarmee zou het handelsembargo tegen Iran geschonden zijn.

China noemde de arrestatie "schandalig", wilde dat Meng onmiddellijk wordt vrijgelaten en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Canada voor "zware gevolgen".

Ook werden de ambassadeurs van Canada en de VS de afgelopen dagen op het matje geroepen in Peking.

Andere reactie dan normaal

Als de Canadese oud-diplomaat is gearresteerd vanwege de aanhouding van Meng, wijkt dat volgens correspondent Marieke de Vries af van de manier waarop China normaliter met dergelijke zaken omgaat.

"Meestal wordt er dan met diplomatieke druk achter de schermen gepoogd dingen voor elkaar te krijgen. Maar als zou blijken dat dit met Meng te maken heeft, laat dit zien hoe belangrijk Huawei en deze vrouw is voor China.

"China zou deze zaak ook makkelijk kunnen laten de-escaleren door te laten weten waar Michael Kovrig is en waar hij wordt van verdacht. Maar dat doet het land niet. Daarom wordt er ook volop gespeculeerd dat de twee zaken samenhangen."

Later vandaag wordt in Canada gekeken of Meng op borgtocht kan worden vrijgelaten.