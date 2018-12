China laat Canadese lerares vrij, andere Canadezen zitten nog vast

De Canadese lerares Sarah McIver, die vastzat in China, is vrijgelaten en teruggekeerd naar Canada. Ze werd eerder deze maand opgepakt omdat ze illegaal in China zou hebben gewerkt.

De relatie tussen Canada en China was al gespannen omdat topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologiebedrijf Huawei vastzit in Canada. De Canadezen arresteerden haar op 1 december op verzoek van de VS, dat haar wil berechten voor fraude en het ontduiken van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

In de weken daarna werden in China een Canadese oud-diplomaat en een Canadese zakenman opgepakt. Michael Kovrig en Michael Spavor zitten nog steeds vast. Ze zouden met hun activiteiten in China de staatsveiligheid in gevaar hebben gebracht. De arrestaties leken een vergelding voor de zaak van de Huawei-topvrouw, die inmiddels op borgtocht vrij is.

Engelse les

Over de arrestatie van lerares Sarah McIver zeiden de Chinese en de Canadese autoriteiten allebei dat die losstaat van de andere arrestaties. Volgens China onderging ze een "administratieve straf" omdat ze er zonder vergunning werkte. Ze gaf in China Engelse les. Eerder deed ze dat al in andere landen.

Het is niet bekend wanneer McIver precies werd opgepakt. De eerste berichten daarover verschenen op 19 december. Ook is onduidelijk wanneer ze precies werd vrijgelaten en teruggestuurd naar Canada.