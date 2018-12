Honderden herdenken doodgeschoten Humeyra in Rotterdamse moskee

In de Mevlana Moskee in Rotterdam is vanmiddag het dodengebed geweest voor de dinsdag doodgeschoten 16-jarige Humeyra. Er waren honderden mensen bij aanwezig.

De kist met het lichaam van het meisje stond in de moskee, meldde RTV Rijnmond. Later vandaag wordt de kist voor de uitvaart naar Turkije gevlogen.

Gisteren herdachten leraren leerlingen en hun ouders Humeyra al op het Designcollege in Rotterdam-West. Daar werd Humeyra, leerling op de school, in de fietsenstalling doodgeschoten.