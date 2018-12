Moord 16-jarige Humeyra was vlak voor politieafspraak over stalking

Het 16-jarige meisje Humeyra, dat gisteren op school in Rotterdam werd doodgeschoten had een afspraak met de politie om te praten over stalking door de verdachte. Ze zou daar gistermiddag heen gaan, maar werd vlak daarvoor vermoord.

De politie meldt ook dat de 31-jarige verdachte Bekir E. Humeyra afgelopen zomer bedreigd en mishandeld heeft. Daarvoor kreeg hij een deels voorwaardelijke celstraf opgelegd. Ook stond hij onder toezicht van reclassering en had hij een contactverbod. Hij ging tegen de uitspraak in hoger beroep.

Vorige week deed het meisje opnieuw aangifte van stalking tegen hem. Toen werd er een nieuw onderzoek gestart en daarvoor had ze dus een afspraak met de politie, gistermiddag om 14.00 uur. Drie kwartier voor die afspraak werd ze vermoord.

Dit is wat de politie erover vertelt: