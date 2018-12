Leerlingen herdenken 16-jarige Humeyra: 'We gaan haar missen'

Bij de school is veel politie aanwezig, zei verslaggever Roel Pauw in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze staan voor de deur maar ook aan het begin van de straat." Volgens een bericht op de site van de school is dat een bewuste keuze. "We willen graag dat iedereen zich veilig voelt", staat in een verklaring.

Pauw sprak vanmorgen kort met de schooldirecteur. "Hij was ontzettend aangedaan en ontzettend verdrietig. En een docente die ik sprak zei dat ze nog steeds in shock verkeert."

Na afloop van de bijeenkomst sprak Pauw de moeder van een leerling. "Het was heel emotioneel. Een brok in de keel bij iedereen", zei ze. "Allemaal heel verdrietige kinderen, het is heel moeilijk."

Een leerlinge zei dat het niet goed met haar gaat. "Ik was zo verbaasd gisteren. Ik kwam weer naar binnen en toen was ze al dood. Het was zo vreselijk."

Woede en verdriet

Burgemeester Aboutaleb heeft een half uur gesproken met leerlingen uit de klas van Humeyra. "De sfeer was er eentje van woede en verdriet. En van veel onbegrip", zegt hij. 'Voor zover ze nu al iets kunnen zeggen is het vooral "waanzin". En "waarom". Dat is denk ik de centrale vraag die de kinderen emotioneel veel bezighoudt."

De school heeft in een speciale kamer een herdenkingsboom neergezet. Ook daar is de burgemeester even geweest. "Je kunt je eigen gevoelens op een stukje papier schrijven en dat aan die boom hangen. Ook ligt er een condoleanceregister. Fabelachtig, waardering voor de school."

Een leerling vertelt dat hij ook wat heeft geschreven. "Voor de familie, zodat ze voelen dat ze niet alleen zijn. We hebben allemaal wat opgeschreven en dan kunnen we dat boek aan hen geven."

"Ik heb opgeschreven dat we van haar houden", zegt een leerlinge. "Dat ze een prachtig meisje was. En dat we haar gaan missen."