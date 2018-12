Wekdienst 18/12: Serious Request nieuwe stijl en woord van het jaar bekend

En dan nog even dit:

Een opvallende straf voor een Amerikaanse stroper. Naast de celstraf van een jaar voor het doden van honderden herten, moet hij tijdens die straf ook meerdere keren naar de Disney-film Bambi kijken. Volgens de aanklager is de man verantwoordelijk voor een van de grootste stroperszaken ooit in de geschiedenis van de staat Missouri. Hij moet minstens een keer per maand naar de film kijken.

Zin gekregen om Bambi weer eens te zien? Alsjeblieft!