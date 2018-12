Stroper moet als straf iedere maand in gevangenis Bambi kijken

Een stroper in de Verenigde Staten is veroordeeld tot het kijken van de film Bambi. Tijdens de celstraf van een jaar die hij opgelegd kreeg, moet hij meerdere keren naar de film uit 1942 kijken.

David Berry Jr werd in augustus met twee familieleden gearresteerd voor het illegaal doden van honderden herten. De drie namen de hoofden mee en lieten de rest van de lichamen wegrotten.

Bovenop de gevangenisstraf moet de man van de rechter de Walt Disney-film Bambi bekijken. "De eerste bezichtiging moet op of voor 23 december 2018 plaatsvinden, en er moet daarna tenminste een bezichtiging per maand plaatsvinden". In de film is te zien hoe een jager de moeder van het hertje Bambi vermoordt.

Aan de berechting van de man ging maandenlang onderzoek vooraf. Volgens de aanklager gaat het om een van de grootste stroperszaken in de geschiedenis van de staat Missouri. Hoeveel herten door het drietal gedood werden, is niet duidelijk. Volgens lokale autoriteiten kan het in de honderden lopen, schrijft de lokale krant Springfield News-Leader.