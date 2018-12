Slecht jaar voor veel boeren en tuinders

Droogte

De inkomensdaling heeft volgens Poppe alles te maken met de extreme droogte afgelopen zomer. "Daardoor konden boeren niet hun eigen voer verbouwen en moesten ze meer voer inkopen."

Akkerbouwers hadden ook last van de droogte, al waren er wel grote regionale verschillen. "In Flevoland en Noord-Nederland hebben boeren nog een deel van de oogst kunnen redden." Maar in Zeeland en Brabant was er meer schade, omdat boeren daar vaak niet konden beregenen. "Het water uit de sloten was te zout", zegt Poppe.

De NOS ging afgelopen zomer langs bij akkerbouwer Anno Prinzen, die flink last had van de extreme droogte.