Eiersector belooft meer controles na fipronilaffaire

Het fipronilschandaal was aanleiding voor de sector om, op aandringen van de toenmalige staatssecretaris Van Dam, kritisch naar zichzelf te kijken. Fipronil kwam in de stallen terecht na een bloedluisbehandeling door het Barneveldse bedrijf Chickfriend. Dat had niet de juiste diploma's om ongedierte te bestrijden en stond daarvoor ook niet geregistreerd. Desondanks lieten pluimveehouders Chickfriend toe op hun bedrijf en greep ook de keurmerkverlener van de eierbranche niet in.

De zelfanalyse is uitgevoerd door een werkgroep waarin ook vertegenwoordigers van de overheid zitting hebben. Een van de conclusies is dat er adequate certificaten en regels moeten komen voor alles dat een kippenboer op zijn bedrijf doet of laat doen. Eieren en eierproducten moeten in ieder stadium van de route van kip naar de consument worden gecontroleerd op giftige stoffen.

Meldpunt

Komen er onregelmatigheden aan het licht, dan kunnen die worden doorgegeven aan een nieuw op te richten meldpunt in Nieuwegein. Dat gaat tevens dienen als servicepunt, waar pluimveehouders een beroep op kunnen doen als zij vragen hebben over de geldende regels of die te ingewikkeld vinden.

Het keurmerk IKB Ei blijft bestaan, maar krijgt een onafhankelijke Raad van Beheer. Daarin komen drie mensen zonder directe binding met de sector. Bij het uitbreken van de crisis was zo'n 90 procent van de pluimveebedrijven bij het keurmerk aangesloten.

De kosten van deelname, nu zo'n 800 euro, worden door de voorgestelde maatregelen verdubbeld. Maar volgens de sector is dat het waard als de kans op een neuwe fipronilaffaire kan worden verkleind. Daarvoor is het volgens brancheorganisatie OVONED wel nodig dat de overheid het keurmerk algemeen bindend verklaart. Nu kunnen kippenboeren zich nog vrij makkelijk aan de eisen van het keurmerk onttrekken.

NVWA

De pluimveesector wil ook betere afspraken met toezichthouder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Met name over vroegtijdige informatie-uitwisseling met de branche. De kritiek op de NVWA is dat die in de aanloop naar het schandaal eerder aan de bel had kunnen trekken. "Gelukkig is de NVWA bereid om dit punt op te pakken", zegt voorzitter Krouwel van de werkgroep.

De NVWA wil zelf geen commentaar geven voordat het rapport verschijnt van oud-minister Sorgdarger, die het eierschandaal onderzoekt.