Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten

Aruba en Curaçao kunnen zich opmaken voor nog meer vluchtelingen uit Venezuela. Samen met Trinidad en Tobago, de Dominicaanse Republiek en Guyana bevinden zich nu naar schatting 147.000 Venezolaanse migranten in de vijf landen.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, schrijft in een rapport dat dat aantal volgend jaar oploopt naar 220.000. Venezuela zit in een diepe economische crisis. De inflatie is torenhoog en er zijn tekorten aan voedsel en medicijnen.

Staatssecretaris Knops liet de Tweede Kamer vrijdag nog weten dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor een grote migrantenstroom richting het Caribisch deel van het koninkrijk.

De opstellers van het rapport hebben berekend dat er 650 miljoen euro nodig is om de in totaal drie miljoen Venezolanen die volgend jaar op de vlucht zijn, op te kunnen vangen. De opvang op Curaçao, Aruba, de Dominicaanse Republiek en Guyana gaat 31 miljoen euro kosten.

Curaçao

Op Curaçao worden op dit moment geen vluchtelingen uit Venezuela opgevangen. Het land zegt daar ook geen geld voor te hebben. Naar schatting 12.000 Venezolanen leven ondergedoken op het eiland uit angst om uitgezet te worden. Curaçao heeft het internationale vluchtelingenverdrag niet ondertekend en pakt iedere Venezolaan die wordt ontdekt op. Daarna worden de Venezolanen zo snel mogelijk uitgezet. Vorig jaar waren dat er ruim 1200.

De UNHCR had tot vorige maand nog een eilandelijke vertegenwoordiger op Curaçao, maar die is door de regering weggestuurd. Haar vervanger zit op Aruba en krijgt geen werkvergunning in Willemstad.

Curaçao vindt dat de vluchtelingenorganisatie van de VN haar mandaat misbruikt door Venezolanen zonder overleg een vluchtelingenstatus toe te kennen.