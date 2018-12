CBS: 3,5 miljoen Nederlanders wonen in 2030 alleen

De komende jaren wonen steeds meer mensen alleen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in 2030 3,5 miljoen eenpersoonshuishoudens. Dat zijn er 400.000 meer dan nu.

Het zijn door de vergrijzing dan vooral ouderen die alleen wonen, omdat hun partner is overleden of omdat ze gescheiden zijn. Aangezien vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen en ze vaak jonger zijn dan hun partner, zijn zij in de meerderheid.

Man alleen na scheiding

Bij alleenstaande 25- tot 65-jarigen zijn mannen in de meerderheid. Dat komt vooral doordat kinderen na een scheiding meestal bij hun moeder wonen.

Al met al is ongeveer een vijfde van de Nederlandse bevolking alleenstaand. Nu en ook in 2030 maakt het overgrote deel van de Nederlanders deel uit van een meerpersoonshuishouden.

In 2030 telt Nederland naar verwachting 8,5 miljoen huishoudens. Nu zijn dat er 7,9 miljoen.

Bevolking groeit

Het CBS heeft ook gekeken naar de verwachte bevolkingsgroei. Het instituut denkt de grens van 18 miljoen mensen in 2029 wordt bereikt. Bijna een kwart van de bevolking is dan 65 jaar of ouder. Vooral het aantal 80-plussers zal toenemen van 800.000 tot 1,2 miljoen in 2030.

De stijging van het aantal ouderen komt doordat mensen steeds langer blijven leven en door de babyboom, de naoorlogse geboortegolf. Nu zijn er nog meer jongeren onder de 20 jaar dan 65-plussers, ongeveer een half miljoen. In 2030 zal die verhouding andersom zijn en leven er een half miljoen meer ouderen dan jongeren in Nederland.

De cijfers zijn wel met de nodige onzekerheden omgeven. Zo is moeilijk te voorspellen hoeveel migranten er in de toekomst naar Nederland zullen komen. Daarnaast is het niet zeker dat Nederlanders een voorkeur blijven houden voor gezinnen met twee kinderen.