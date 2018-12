Schiet op met direct verbod op criminele motorclubs waarschuwt politie

"Als politieman zeg ik: schiet op, want de straat vraagt om directe actie", zegt politiechef Pim Miltenburg, portefeuillehouder motorbendes.

Criminele motorclubs verbieden is nu nog een langdurig karwei. Een rechter moet eerst beslissen of de clubs handelen in strijd met de openbare orde. "Het nadeel van dit soort procedures is dat we het niet in een korte periode geregeld kunnen krijgen, maar dat het maanden of jaren duurt voordat het rond is", zegt Miltenburg.

De politie ziet liever dat de minister van Justitie en Veiligheid over zo'n verbod mag beslissen. Een rechter zou zo'n verbod dan naderhand moeten toetsen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het daarmee eens. Minister Grapperhaus liet onlangs weten dat het voorstel nog behandeld moet worden; wanneer dat precies gebeurt, is onduidelijk.