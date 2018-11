Caloh Wagoh 'hybride tussen een streetgang en een motorclub'

Naast de twee arrestaties van vanochtend heeft de politie nog vijf verdachten opgepakt in de grote actie tegen motorclub Caloh Wagoh. Op veertig plekken in het land zijn huizen doorzocht om bewijs te verzamelen waarmee justitie wil aantonen dat de groep een criminele organisatie is. Agenten hebben telefoons, laptops, voertuigen, vuurwapens, en drugs in beslag genomen.

Caloh Wagoh is een relatief jonge motorbende, of outlaw motorcycle gang, zoals de politie hem noemt. De club bestaat iets meer dan twee jaar en is een fusie van de Haagse bende De Crips, naar Amerikaans voorbeeld van de zeer gewelddadige The Crips, en motorclub Trailer Trash.

Dat maakt dat de groep iets anders is dan andere clubs, zegt Robby Roks, universitair docent criminologie aan de Erasmus Universiteit. "Het is een soort hybride tussen een streetgang en een motorclub, ze combineren het beide in hun patches en hesjes, maar je ziet het ook ook in de hand signs die we kennen van streetgangs."

Keylow

Roks deed uitgebreid onderzoek naar De Crips en kent daardoor ook veel leden uit Caloh Wagoh. Hij zegt dat de groep niet uit een homogene groep bestaat. "Het zijn Antillianen, Surinamers, maar ook Marokkaanse en Turkse Nederlanders." Het past volgens hem in een trend die al langer gaande is, ook bij andere clubs. "In het algemeen zijn die groeperingen niet meer langs etnische lijnen georganiseerd."

De politie pakte vanochtend in alle vroegte twee kopstukken van de club op, de 70-jarige Greg R. en naar verluidt de 48-jarige Keylow. Hij was de voorman van De Crips in Nederland en kwam in het verleden meermaals in de publiciteit.

Zo zat hij in 2005 aan de tafel bij de Wereld Draait Door, zat hij in reportages van EenVandaag en de Nieuwe Revu en werkte hij mee aan een BNN-documentaire en een boek over zijn bende.

'Charismatische man'

Ook hielp hij Roks bij zijn promotieonderzoek over motorbendes van 2004 tot 2016. "Hij is de man geweest waar ik het eerst mee in contact kwam. Hij heeft me geïntroduceerd bij andere mensen en stond garant voor me."

"Hij was benaderbaar. Het is een charismatische man, die mensen aan zich weet te binden. Hij heeft me veel geleerd over criminaliteit en de mechanismen daarachter; hoe dat gaat op straat."