Grote politieactie tegen motorclub Caloh Wagoh, kopstukken opgepakt

De politie houdt sinds vanmorgen een grote actie tegen motorclub Caloh Wagoh. Op meer dan veertig plekken deed de politie invallen en worden panden en woningen doorzocht.

Volgens de politie zijn in Mijdrecht en Leiden twee kopstukken van de club aangehouden. Onder de arrestanten is Greg R. (70), zegt diens advocaat. De ander is volgens informatie van de politie een man van 48. De mannen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

R. is een oudgediende in het Amsterdamse criminele circuit. Hij is daar al sinds 1975 actief. Zijn zoon Jesse R. zit een levenslange gevangenisstraf uit verschillende liquidaties. Hij werd veroordeeld tijdens het Passageproces.

Ook in Den Haag waren vanmorgen invallen: