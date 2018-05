OM wil ook verbod op motorclub Hells Angels

Het Openbaar Ministerie doet een nieuwe poging om de motorclub Hells Angels te verbieden. Volgens het OM behoren de Hells Angels tot de zogenoemde 1-procent-motorclubs, waarvan de leden zichzelf boven de wet stellen en eigen regels maken.

Het OM heeft de civiele rechter in Midden-Nederland gevraagd de Hells Angels in Nederland te verbieden en de vereniging te ontbinden. Ter onderbouwing van het verbod heeft het OM bij het verzoekschrift een dossier geleverd van honderden pagina's waarin beschrijvingen worden gegeven van de "criminele activiteiten" van de club en zijn leden.

Het OM wil al langer een aantal motorclubs verbieden, zoals Satudarah en No Surrender. Bij de Bandidos resulteerde dat eind vorig jaar in een verbod.

Ook de Hells Angels heeft het OM al proberen te verbieden. In 2009 besloot de Hoge Raad dat er geen verbod kwam, omdat het OM onvoldoende had aangetoond dat de motorclub als vereniging crimineel was.