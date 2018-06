Motorclub Satudarah verboden door rechter

Motorclub Satudarah wordt verboden. Volgens de rechter maakt Satudarah zich schuldig aan criminele activiteiten. Het verbod gaat direct in.

De rechter spreekt van een cultuur van geweld binnen Satudarah. De club maakt zich schuldig aan activiteiten die een duidelijke inbreuk maken op de openbare orde, "op een wijze die de samenleving ontwricht of kan ontwrichten".

Supportclubs

Ook de clubs Supportcrew 999 en Saudarah vallen onder het verbod. Zij zijn volgens justitie zodanig verweven met Satudarah, dat ze daar eigenlijk onderdeel van uitmaken.

Het Openbaar Ministerie wilde ook dat de supportclub Yellow Snakes MC werd verboden, maar volgens de rechtbank is die club onafhankelijk genoeg en is niet voldoende bewezen dat hij deel uitmaakt van Satudarah.

OM

Het Openbaar Ministerie vroeg in september om een verbod op de Satudarah Motorcycle Club, wat de officiƫle naam is van Satudarah. Het OM zei toen dat Satudarah "een gewelddadig imago cultiveert dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie". Satudarah zou zich structureel bezighouden met criminele activiteiten. Er zou een subcultuur van wetteloosheid zijn gecreƫerd voor de leden.

De afgelopen jaren zijn tientallen leden van Satudarah veroordeeld voor wapenbezit en geweld. In Duitsland is de club al sinds 2015 verboden, omdat de organisatie volgens de Duitse autoriteiten een gevaar opleverde voor de maatschappij.

Andere clubs

Satudarah is niet de eerste motorclub die wordt verboden in Nederland. In december stelde de rechter een verbod in tegen Bandidos, omdat die organisatie gericht is op het plegen, ondersteunen en stimuleren van geweld. Bandidos is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie ook Hells Angels wil laten verbieden. Het OM probeerde dat eerder ook al, maar in 2009 stak de Hoge Raad daar een stokje voor.