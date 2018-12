Wekdienst 9/12: Nieuwe dienstregeling NS en prijs voor mooiste natuurfoto

Wat heb je gemist?

Onderhandelaars op de klimaattop in Polen worden het volgens de BBC niet eens over hoe een VN-klimaatrapport moet worden omschreven. Het rapport uit oktober stelt dat er veel extra maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde te voorkomen en is een van de belangrijkste agendapunten op de Poolse klimaattop.

Onderhandelaars in Katowice willen een passage opnemen waarin staat dat de conferentie het rapport "verwelkomt". Maar vertegenwoordigers van de VS, Rusland, Saudi-Arabi├ź en Koeweit willen een andere formulering, namelijk dat de conferentie "kennis heeft genomen" van het rapport. Omdat ze er niet uitkomen, staat er nu niets over het rapport in de tekst van de conferentie.