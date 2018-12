'Discussie over belangrijk VN-rapport op klimaattop in Polen'

Op de klimaattop in Polen is een discussie ontstaan over een belangrijk klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC, meldt de BBC. Het rapport werd in oktober naar buiten gebracht en stelde dat de opwarming van de aarde nu in de richting van 3 graden gaat in plaats van de afgesproken 1,5, en dat er veel extra maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.

De opdracht voor het IPCC-rapport is gegeven door de klimaattop in Parijs. Op de top in Polen wordt gesproken over de invulling van de in Parijs gemaakte afspraken. Het IPCC-rapport moet een van de belangrijkste onderdelen zijn waarover op de klimaattop COP24 in het Poolse Katowice verder gesproken wordt en mogelijk besluiten worden genomen.

"Verwelkomen of kennisnemen van"

De meeste onderhandelaars willen dan ook een passage opnemen waarin staat dat de conferentie het rapport "verwelkomt". De vertegenwoordigers van een aantal landen, de VS, Rusland, Saudi-Arabiƫ en Koeweit, liggen echter dwars. Zij willen een veel zwakkere formulering, namelijk dat de conferentie "kennis heeft genomen" van het rapport.

Omdat er geen overeenstemming bereikt kan worden, wordt er tot frustratie van veel landen nu helemaal niets over het rapport in de tekst van de conferentie opgenomen. Ook wetenschappers en andere groepen zijn teleurgesteld.

Veel onderhandelaars hopen dat ministers, die veelal morgen aankomen, een nieuwe poging doen om het IPCC-rapport tot een van de belangrijkste onderdelen van de conferentie te maken.