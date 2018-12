China waarschuwt Canada na arrestatie Huawei-topvrouw

China eist dat Canada Huawei-topvrouw Meng Wanzhou vrijlaat. De leidinggevende van het elektronicabedrijf werd een week geleden op verzoek van de VS opgepakt en wacht op uitlevering in Vancouver.

De Canadese ambassadeur in China is op het matje geroepen. Hij kreeg te verstaan dat China de arrestatie "onredelijk, gewetenloos en laag" vindt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde voor "zware gevolgen" als Canada niet meewerkt, zonder dat verder toe te lichten.

Tussenstop

Meng werd vorige week zaterdag opgepakt tijdens een tussenstop op een reis van Mexico naar Hongkong. De VS beschuldigt haar ervan het handelsembargo tegen Iran te hebben geschonden: Huawei zou een dochteronderneming hebben ingezet voor handel met het land.

Dit weekend zit Meng nog in de gevangenis. Morgen kijkt de Canadese rechter of ze op borgtocht vrij kan worden gelaten. In de VS kan ze 30 jaar cel krijgen als ze schuldig wordt bevonden.

De arrestatie komt op een precair moment in de Amerikaans-Chinese betrekkingen: op de dag dat Meng werd aangehouden, hadden president Trump en president Xi juist toenadering gezocht in de onderlinge handelsoorlog.