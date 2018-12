Druk bij Deventer sluis die 3 maanden dicht bleef

Het is dit weekend druk bij de Prins Bernhardsluis in Deventer. Na drie maanden kunnen er weer schepen geschut worden.

Door de lage waterstand in de IJssel konden er sinds augustus geen schepen passeren. Nu het waterpeil is gestegen van 77 naar 125 centimeter kan er weer gebruik worden gemaakt van de sluis.

Vrijdag konden de eerst vrachtschepen al door de sluis, dit weekend is het de beurt aan de pleziervaart. Gisterochtend werden veertig boten op weg naar de winterstalling doorgezet.

Klimaatverandering

"Ik ben er blij mee, het heeft lang genoeg geduurd", zegt sluiswachter Hans Kleine Schaars tegen RTV Oost. Hij steekt vrolijk zijn hand op als hij aankondigt: "Dames en heren, houd u vast, we gaan met z'n allen naar boven'.

Het was voor het eerst sinds de opening in 1951 dat de sluis zo lang dicht bleef door de lage waterstand. Kleine Schaars verwacht dat het de komende jaren nog vaker zal gebeuren. "Klimaatverandering is ook voor ons een feit. We moeten maatregelen nemen."