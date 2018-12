'Iran verdubbelde rakettesten, zuidoosten Europa in bereik'

Iran heeft afgelopen jaar het aantal rakettesten verdubbeld, meldt de Duitse krant Welt am Sonntag. Ook heeft het middellangeafstandsraketten getest die het zuidoosten van Europa kunnen bereiken. De testen kunnen een overtreding zijn van de afspraken die zijn gemaakt in het atoomakkoord of VN-resoluties.

Welt am Sonntag baseert zich op rapporten van westerse inlichtingendiensten die de krant heeft ingezien. Het land testte afgelopen jaar zeven middellangeafstandsraketten en vijf raketten met een kleiner bereik. Twee korteafstandsraketten werden gelanceerd bij een aanval op IS.

In 2017 testte het land vier middellangeafstandsraketten en een korteafstandsraket. De Duitse regering heeft de recentste test veroordeeld en zegt dat die in strijd is met een VN-resolutie. Samen met Groot-Brittanniƫ en Frankrijk heeft Duitsland eerder al in een brief aan de VN-veiligheidsraad zorgen geuit over het raketprogramma van Teheran.

Ook de Amerikaanse minister Pompeo heeft zich onlangs bezorgd uitgelaten over het Iraanse raketprogramma. De VS trok zich in mei terug uit het atoomakkoord met Iran. De andere partners uit het akkoord, onder wie de Europese landen, proberen de deal overeind te houden.