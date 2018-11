Wekdienst 18/11: sinterklaasintochten en wereldbekerwedstrijden schaatsen

Wat heb je gemist?

De Nederlands-Roemeense schrijfster Mira Feticu heeft mogelijk een Picasso teruggevonden die in 2012 uit de Kunsthal in Rotterdam werd gestolen. Ze vond het werk in het Roemeense dorp Greci na een anonieme tip. Deskundigen onderzoeken de tekening nu op echtheid.

De Picasso werd 6 jaar geleden gestolen door Roemenen, samen met werken van Claude Monet, Henri Matisse, Jacob Meijer de Haan en Paul Gauguin.

Ander nieuws uit de nacht:

Argentinië zegt dat het de middelen niet heeft om de onderzeeër te bergen die gisteren na een jaar werd teruggevonden. Volgens minister van Defensie Aguad ontbeert het land de moderne technologie, onduidelijk is of hij de financiële middelen heeft om hulp in te schakelen.

President Trump zegt over twee dagen met een rapport met feiten over Khashoggi te komen. Volgens de president staat in het rapport wie de moord heeft gepleegd en wat daarvan de gevolgen zullen zijn.

De burgemeester van Deventer heeft gisteravond een noodbevel ingesteld om te voorkomen dat rivaliserende voetbalsupporters met elkaar op de vuist zouden gaan. Supporters van FC Twente en Go Ahead Eagles zouden aan de vooravond van de wedstrijd hebben afgesproken om in Deventer met elkaar op de vuist te gaan.

En dan nog even dit:

Pech voor de supporters van NEC en Sparta die vanmiddag de wedstrijd tussen hun clubs willen zien in het Goffertstadion in Nijmegen. De kachels zijn afgekeurd. De verwarming kan pas weer aan als een nieuwe milieukeuring is gedaan. Omdat het naar verwachting fris blijft (een graad of 7 met een strakke oostenwind) raadt NEC de fans aan zich warm aan te kleden.