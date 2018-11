Wrak vermiste Argentijnse onderzeeër gevonden

De Argentijnse onderzeeër die sinds vorig jaar werd vermist, is terecht. Het wrak ligt op een diepte van 800 meter voor de Argentijnse kust, bij het schiereiland Valdes. De Argentijnse marine zegt dat met hulp van een op afstand bestuurbare mini-onderzeeër is vastgesteld dat het om de vermiste duikboot gaat.

De ARA San Juan was op 15 november vorig jaar met 44 man aan boord op weg naar de marinebasis in Mar del Plata. Kort voor de verdwijning meldde de kapitein dat er via een ventilatiepijp water was binnengekomen. In een van de accu's was daarna kortsluiting ontstaan.