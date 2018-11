Gestolen Kunsthal-Picasso mogelijk gevonden in Roemenië

In Roemenië is na een anonieme tip mogelijk de Picasso gevonden die in 2012 uit de Kunsthal in Rotterdam werd gestolen. Het doek is vanavond in de Nederlandse ambassadeurswoning in Boekarest overhandigd aan het Roemeense Openbaar Ministerie, heeft de Nederlandse ambassadeur Stella Ronner in Roemenië bevestigd.

Of het inderdaad om het gestolen werk Tête d'Arlequin gaat, moet uit onderzoek blijken. Het doek is gevonden door de uit Roemenië afkomstige en in Nederland woonachtige schrijfster Mira Fetuci. Zij publiceerde in 2015 een boek over de brutale roof.

Vertaling in het Roemeens

De Picasso werd zes jaar geleden samen met zes andere werken uit de Kunsthal meegenomen. De daders waren Roemenen die de schilderijen meenamen naar hun land. De doeken zijn nooit teruggevonden, een deel werd verbrand.

Het boek van de in Nederland woonachtige Fetuci werd onlangs vertaald in het Roemeens. Daarna verscheen ze in de Roemeense media om over haar boek te vertellen. Daarin vertelde ze ook dat ze werkte in de bibliotheek in Den Haag.

Anonieme brief

Tien dagen geleden ontving Fetuci op haar werk een anonieme brief. Daarin stond dat het werk van Picasso was verstopt in Roemenië. Ze schakelde vervolgens een vriend in, de schrijver Frank Westerman, en samen vertrokken ze naar Oost-Europa. Onder een boom in het dorp Greci, waar volgens de briefschrijver het werk van Picasso was verstopt, vonden de twee inderdaad een pastelkrijttekening in een plastic map.

Deskundigen onderzoeken de tekening nu op echtheid. De Roemeense politie zegt als blijkt dat het niet de echte Picasso is, het nog steeds interessant is om te achterhalen wie de briefschrijver is, omdat die mogelijk meer weet van de zaak.

Greci ligt naast de plaats waar een van de daders van de diefstal vandaan komt. Wie de brief heeft verstuurd, is volstrekt onduidelijk.