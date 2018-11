VS: over twee dagen rapport met feiten over Khashoggi

De Amerikaanse president Trump zegt maandag of dinsdag met een allesomvattend rapport te komen over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi.

Volgens Trump staat in het rapport wie de moord heeft begaan en wat daarvan de consequenties zullen zijn.

Eerder berichtten Amerikaanse media dat de inlichtingendienst CIA tot de conclusie is gekomen dat de Saudische kroonprins achter de moord zit. Khashoggi, een criticus van het Saudische regime, werd op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul vermoord door een groep moordenaars uit Saudi-Arabië.

De hoofdaanklager in Saudi-Arabië eist inmiddels de doodstraf tegen de vijf vermoedelijke moordenaars. Volgens zijn onderzoek was het de bedoeling om Khashoggi in het Turkse consulaat te ontvoeren en terug te brengen naar Saudi-Arabië, maar werd dat plan niet goed uitgevoerd en kwam Khashoggi daarbij om.

Turkije gelooft die lezing niet en wil dat de verdachten in Turkije worden berecht.