Noodbevel in Deventer om voetbalrellen te voorkomen

Het bevel duurt tot 09.00 uur vanochtend en heeft geen gevolgen voor fans van de Go Ahead Eagles, zegt de gemeente. De wedstrijd tussen de twee rivalen in de eerste divisie is zondagmiddag om 14.30 uur in Enschede.

Burgemeester König op de site van de gemeente over de maatregel: "Voetbal is een mooie sport en dat willen we ook zo houden. Ik sta het dan ook niet toe dat supporters elkaar opzoeken om hier in Deventer met elkaar op de vuist te gaan."