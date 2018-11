Kachels NEC blijven uit: voetbalsupporters in de kou

Pech voor de supporters van NEC en Sparta die morgen de wedstrijd tussen hun clubs willen zien in het Goffertstadion in Nijmegen. De kachels zijn afgekeurd. De verwarming kan pas weer aan als een nieuwe milieukeuring is gedaan.

Omdat het naar verwachting fris blijft (een graad of 7 met een strakke oostenwind) raadt NEC de fans aan zich warm aan te kleden.