'Gezonde spanning' in Zaanstad voor intocht Sinterklaas

Nog een paar uur en dan is het zover: Sinterklaas komt aan in Zaandijk. De gemeente heeft maatregelen genomen om de landelijke intocht in goede banen te leiden.

In de uren voor het evenement hangt er een wat nerveuze sfeer, zegt verslaggever Roel Pauw in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is gewoon een gezonde spanning", verzekert een bakker uit Zaandijk hem. "Politie hebben we hier altijd en dranghekken staan op ieder festival." Ze gaat ervan uit dat het een gezellige dag wordt, "voor iedereen, hoop ik ook".

Hoewel in de aanloop naar de sinterklaasintocht door veel mensen is benadrukt dat het vooral een kinderfeest is, staan voor vandaag ook vier demonstraties gepland. Het gaat om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Ze hebben beloofd dat om een vreedzaam protest gaat.